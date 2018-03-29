38 ilde FETÖ operasyonu! 70 askere yakalama kararı
Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği 47 subay ve 23 astsubay omak üzere 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği 47 subay ve 23 astsubay omak üzere 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.