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38 ilde FETÖ operasyonu! 70 askere yakalama kararı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği 47 subay ve 23 astsubay omak üzere 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

android-time 08:24 29 Mart 2018
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38 ilde FETÖ operasyonu! 70 askere yakalama kararı
Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği 47 subay ve 23 astsubay omak üzere 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DHA

Son güncelleme: android-time 08:2629.03.2018
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