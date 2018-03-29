38 yıl önce yargılandığı dava yüzünden işinden oldu

Taşeron işçisini ilgilendiren kadro düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından kadroya geçiş için kurulan komisyona başvuran Ataşehir Belediyesi çalışanı İbrahim D. 38 yıl önce yargılandığı dava nedeniyle kadroya alınmadı. Davası zaman aşımına uğrayan İbrahim D. itiraz hakkını kullanmak için dava dosyasına ulaşmak istedi ancak askeri mahkemenin 38 yıl önce verdiği kararı ne Genelkurmay arşivinde ne de mahkeme arşivlerinde bulamadı. Mağduriyeti bununla da bitmeyen İbrahim D. kadroya alınmadığı gibi belediyedeki işinden de oldu. Yaşadıklarına isyan eden İbrahim D. "38 yıllık dava, zaman aşımına uğramış, dosya bile kayıp ama ben işimden, ekmeğimden oldum" dedi.

Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin taşeron işçisini ilgilendiren kadro düzenlemesi, olağanüstü hal kapsamında 24 Aralık 2017’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yürürlüğe girdi. 2 Ocak’ta başlatılan taşeron işçilerin kadroya geçiş başvuruları ile binlerce işçi kurulan komisyonlara başvuruda bulundu. Sonuçların açıklanması ile binlerce kişi kadroya alınırken kadro bekleyen bir çok kişi mağduriyet yaşadı. Bunlardan biri de İbrahim D.

“ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN DAVA İŞİNDEN ETTİ”

Ataşehir Belediyesi Halkla İlişkiler biriminde 3 yılı aşkın süredir taşeron işçi olarak çalışan İbrahim D. düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra kadroya geçiş için kurulan komisyona başvuruda bulundu.

Kadroya alınmayı bekleyen İbrahim D. tespit komisyonundan beklemediği bir yanıt aldı. Komisyon,İbrahim D. ‘ye 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılanıp hüküm giydiği bir dava nedeniyle kadroya alınamayacağını bildirdi. Bu karardan sonra belediyedeki işine de son verilen İbrahim D. komisyonun kararına itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde söz konusu davanın zaman aşımına uğradığını ve davadan kaynaklı hak kayıplarının tarafına iade edildiğini belirten İbrahim D. bu itirazdan da sonuç alamadı ve Mart ayı itibariyle işine son verildi.

DOSYA DA KAYIP

Adli sicil kaydını sildirmek için 12 Eylül’de yargılandığı davanın dosyasına ulaşmaya çalışan İbrahim D. Genelkurmay Başkanlığı’nın arşivine başvurdu. Ancak buradan bir sonuç elde edemedi. Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi’nin kararı olması nedeniyle dosyanın Diyarbakır’da olabileceği yanıtını alan İbrahim D. avukatı aracılığıyla Diyarbakır 6. Ağır ceza Mahkemesine başvurdu. Ancak buradan da bir sonuç alamadı. Davanın zaman aşımına uğraması nedeniyle dosyaların imha edilmiş olabileceği yanıtını alan İbrahim D. “Genelkurmay’ın ve yetkili mahkemelerin dahi ulaşamadığı ve üzerinden 38 yıl geçen bir dava nedeniyle işimden oldum. Üstelik bu dava zaman aşımına uğramış ve haklarım iade edilmişken mağdur edildim. Hiç kimsenin ulaşamadığı bu dosyaya komisyon nasıl ulaştı onu da anlamış değilim.” diye konuştu.

İTİRAZ İÇİN SÜRE DOLUYOR

Müvekkilinin 12 Eylül darbesinden sonra Elazığ Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılandığını, dava dosyasının buradan Diyarbakır’a nakledildiğini belirten Avukat Serhan Arıkanoğlu, “Üzerinden 38 yıl geçmiş, dava zaman aşımına uğramış ve memnu hakların iadesi yapılmış. Ancak karar müvekkilimin adli sicil kaydından silinmemiş. Bu kararın silinmesi için dava dosyasına yada mahkemenin karar kartonuna ulaşmamız gerekiyor. Yaptığımız araştırmalarda askeri mahkemenin kararı ne Genelkurmay arşivinde ne de Diyarbakır’daki mahkeme arşivlerinde bulunmuyor. Dosyanın imha edilmiş olabileceği söyleniyor. Dosya imha edilse bile karar kartonunun saklanması gerekiyor ama ona da ulaşamıyoruz maalesef. Sicil kaydını silmeden itirazda bulunamıyoruz. İtiraz süremiz de ay sonunda doluyor.” diye konuştu.

“DAHA FAZLA MAĞDURİYET YAŞANACAK”

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Ataşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Mahmut Opuz, taşeron firmalara bağlı olarak belediyede çalışan ve kadroya geçiş için başvuranlar arasından 150’ye yakın kişinin başvurularının komisyon tarafından reddedildiğini belirtti. Başvurusu reddedilen 150 kişi arasında da en az 80 kişinin sicil kaydı nedeniyle ret aldığını ifade eden Opuz, ret kararlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen hükümlere göre verildiğini belirtti. Aynı zamanda komisyon başkanlığını da yürüten Opuz, başvurusu kabul edilenlerin bundan sonraki süreçte güvenlik soruşturmalarına tabi olacağını belirterek, “Bu süreçte daha fazla mağduriyet yaşanacağını düşünüyoruz. Çünkü güvenlik soruşturmaları mahkeme kararlarına değil emniyetin istihbarat raporlarına dayanıyor” dedi.