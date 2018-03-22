39 yıl uğraştılar ve kavuştular

Eski milletvekillerine de diplomatik pasaport verilmesi için 39 yıldır uğraşan milletvekilleri sonunda başardı. 1979’da ilk çıkarıldığında veto yiyen ve Anayasa Mahkemesi tarafından da iptal edilen pasaport düzenlemesi, Meclis’ten geçti. Böylece eski ve mevcut tüm milletvekilleri, eş ve 25 yaşına kadar olan çocukları da diplomatik pasaport taşıyacak.

Pasaport düzenlemesini de içeren Torba Yasa, Meclis'te kabul edildi. Torba yasa görüşülürken AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve 15 AKP'li vekilin önergesiyle pasaport yasasında değişiklik yapıldı. Milletvekili ve bakanların görev süresi boyunca taşıdıkları pasaportları, görevlerinden ayrıldıktan sonra da kullanmasının önü açıldı. Yapılan değişiklikten yaklaşık 3 bin 500 eski vekil, eş ve 25 yaşına kadar olan bekar çocukları yararlanabilecek. Böylece 10 bin kişiye yakın yeni bir imtiyazlı grup oluştu.

SİYAH PASAPORT

Daha önce ‘Kırmızı Pasaport' olarak bilinen ve dokunulmazlık statüsü getiren diplomatik pasaportun rengi siyah olarak değiştirilmişti. Eski vekillerin diplomatik pasaport özlemi, 39 yıl öncesine dayanıyor. Bu konuda ilk düzenleme 1979'da yapıldı. Çıkarılan yasa dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından veto edildi.

Meclis’in direnmesi ve yasayı aynen kabul etmesi sonrası bu kez Anayasa Mahkemesine dava açıldı. AYM de yasayı iptal etti. Farklı tarihlerde kanun teklifi olarak aynı konu defalarca gündeme geldi ancak kabul edilmedi. Torba Yasayı Cumhurbaşkanının onaylamasıyla birlikte eski vekil ve eski bakanlar ömür boyu diplomatik pasaport sahibi olacak. ABD ve İngiltere dışında vize ve harçtan da kurtulacaklar.