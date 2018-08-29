4 akrabasını öldüren zanlı yakalandı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, tabancayla 4 kişiyi öldüren ve 2 kişiyi yaralayan Ramazan Şahin, Gaziantep’te polis ekipleri tarafından yakalandı.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KATLİAMA YOL AÇTI

Korkunç olay, geçen Pazar günü Bozova ilçesine bağlı Kızlar Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ramazan Şahin’in tabancayla vurduğu Şıhmüslüm Şahin (62), Şiho Şahin (65), Narin Şahin (25) ve Emine Şahin (60) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Polis, olay sonrası kaçan Ramazan Şahin'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler yapılan çalışmalarda Şahin'in, Gaziantep'e geldiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptığı teknik ve fiziki takiple Ramazan Şahin'in Şahinbey ilçes Akyol Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti. Cinayet Bürosu Ekipleri, düzenlenen operasyonla Ramazan Şahin’i yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Ramazan Şahin, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.