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4 aydır makam aracı kullanmıyor

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 4 ay önce makam arabasını bıraktı. Belediye personellerine de ilçe içerisinde belediye araçlarının kullanılmaması için 500 adet bisiklet dağıtan Aydın, 4 ay içerisinde 1200 km yol yaparak 19.173 litre yakıt tasarrufu yaptı.

Seda ÖNCELER
android-time 15:15 13 Eylül 2018
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4 aydır makam aracı kullanmıyor
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 4 ay önce makam arabasını bıraktı. Belediye personellerine de ilçe içerisinde belediye araçlarının kullanılmaması için 500 adet bisiklet dağıtan Aydın, 4 ay içerisinde 1200 km yol yaparak 19.173 litre yakıt tasarrufu yaptı.

İstanbul Zeytinburnu’nda artan trafik problemine kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla 4 ay önce araçlarla bisikletlerin ortak yolu kullandığı ZEYBİS projesini başlatan AKP’li Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’da makam aracını bırakarak bisiklet kullanmaya başladı.
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4 ayda bisikletle tam 1200 kilometre yol kateden Başkan Aydın,bu süre zarfında akaryakıttan tam 19 bin 173 litre tasarruf ettiklerini söyledi.

bisikletli-baskan-3İlçe içerisinde hiçbir şekilde makam aracı kullanmayan, esnaf ziyaretinden toplantılara kadar tüm etkinliklere bisikletle gidip gelen Aydın, amacını “Farkındalık yaratmak” olarak açıkladı.

bisikletli-baskan-4Başkan Aydın, vatandaşlarla beraber her Pazar saat 10.00’da Zeytinburnu sokaklarını dolaşıyor ve her tur sonrası çekilişlerle 24 kişiye vitesli bisiklet hediye ediyor.

Son güncelleme: android-time 15:3313.09.2018
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