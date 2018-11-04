4. celp dönemi ne zaman açıklanır?Bedelli askerlik başvuruları için önemli gelişme!

Bedelli askerlik başvurularında önemli bir gelişme yaşandı. Yoğunluk nedeni ile bedelli askerlik başvuru süresi uzatıldı. Bedelli askerlik başvurularını yapıp, ücretini ödeyen vatandaşlarımız celp dönemi ne zaman merak ediyor. Peki 4. celp dönemi ne zaman açıklanır?

Milli Savunma Bakanlığı'nın, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular bugün (4 Kasım Pazar) yapılabilecek. Bedelli askerlik Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: “Bedelli askerlik hizmeti son başvuru tarihi olan 03 Kasım 2018'in hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle; vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi maksadıyla askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecektir.”

BEDELLİ ASKERLİK 4.CELP DÖNEMİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bedelli askerlik 4.celp döneminin başvurular sona erdikten kısa süre sonra açıklanması bekleniyor.

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti başvuruları için askerlik şubelerinde hafta sonu mesaiye devam edilecek olması nedeniyle Ziraat Bankası da 81 ildeki ve KKTC'deki toplam 127 şubesi ile bugün ve yarın saat 10.00 ile 17.00 arasında bedelli askerlik ödemelerini almayı sürdürecek. Bugün ve yarın açık olacak şubeler “www.ziraatbank.com.tr” internet sitesinden öğrenilebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Dönemlerin belirlenmesinin ardından detaylar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma sekmesi ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Bedelli askerliğe çağrılan öğretmenler, 21 günlük temel askeri eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.



ÖĞRETMENLER TATİL DÖNEMİNE ERTELEYEBİLECEK

“Yarıyıl ve yaz tatiline erteleme düzenlemesi” öncesinde temel askeri eğitime çağrılan ve celp dönemine gün sayan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı'nın ortak girişimiyle, bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen öğretmenler, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatilinde yerine getirebileceği açıklanmıştı.