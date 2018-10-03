4 gündür kayıptı, akıma kapılıp öldüğü ortaya çıktı

Dün akşam saatlerinde Pazarcık’ta Yunus Büyükoğlangil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kapağını açtığı elektrik trafosunda akıma kapıldı. Bunun üzerine beraberindeki arkadaşları tarafından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi´ne getirilen Büyükoğlangil, bu sabah yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Cesedi otopsi için morga kaldırılan Yunus Büyükoğlangil´in 30 Eylül’de eve gelmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılarak her yerde arandığı öğrenildi. 2 çocuk babası Yunus Büyükoğlangil´in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Büyükoğlangil´in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)
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