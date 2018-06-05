4 Haziran On Numara sonuçları: Büyük ikramiye 4 kişiye!

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında açıklandı. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye 4 kişi arasında paylaşıldı. İşte 4.06.2018 On Numara çekiliş sonucu sorgulama ve kazandıran numaralar...

Büyük ikramiyeyi kazanma şansı en fazla olan oyun On Numara'da 826. çekiliş sonuçları canlı yayında belli oldu. Yirmi iki farklı rakamın belirlediği On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye dörde bölündü. Kişi başı 77 bin lira ikramiye dağıtıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara sonuçlarına göre kazandıran numaralar 5, 7, 11, 15, 18, 21, 24, 35, 37, 42, 45, 46, 51, 54, 63, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76 oldu. İşte ikramiye dağılımı…

ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından 826.’si gerçekleştirilen çekiliş ile 4 Haziran 2018 On Numara sonuçları belli oldu. On Numara çekiliş sonuçları zengin olma hayali kuranlar tarafından Google üzerinden araştırılıyor.İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları:



5, 7, 11, 15, 18, 21, 24, 35, 37, 42, 45, 46, 51, 54, 63, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76



ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?



On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.