4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı darbe davasında karar çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personelinin eylemlerine ilişkin davada karar çıktı. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen davada 74 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
Davanın 27 Nisan 2018’deki duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu 74 sanığın, “anayasal düzeni ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını istemişti. Savcı, ikisi firari 189 sanığın dosyalarının ayrılmasını talep etmişti.
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