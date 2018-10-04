4 milyon TL ödülle aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranan "Cuma Mardin" kod adlı Mehmet Sait Sürer isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mardin’de hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan PKK/KCK’lı Mehmet Sait Sürer olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6 Eylül’de Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Talliağılları mevkisinde tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK’nın sözde Mardin eyalet sorumlusu “Cuma Mardin” kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu tespit edildi.

ANKARA (AA)