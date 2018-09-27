400 yıllık dut ağacı ‘içinde şeytan var’ diye yakıldı iddiasına yanıt: Biz o kadar yobaz mıyız?

Adıyaman Kahta'da 400 yaşındaki bir dut ağacının yanarken çekilen görüntüleri sosyal medyada "içinde şeytan var diye köylüler tarafından yakıldı" iddiasıyla yayıldı. Kısa sürede paylaşıma giren görüntüler ve iddialarla ilgili Gökçe köyü muhtarı Emin Dursun ve ağacın sahibi Ahmet Kaya ile konuştuk.

Adıyaman’ın Kahta İlçesine bağlı Gökçe köyünde 400 yıllık olduğu tahmin edilen bir dut ağacı yakıldı. Ağacın yanma anları ise sosyal medyadan paylaşıldı. Yaşlı ağacın yakılması vahim ancak daha vahim olan sosyal medyada yayılan bir iddia. O iddiaya göre tarihi ağacın kimliği belirsiz kişiler tarafından ‘içinde cin ya da şeytan var’ denilerek yakılması.

Kısa sürede paylaşıma giren görüntüler ve iddialarla ilgili Gökçe köyü muhtarı Emin Dursun ve ağacın sahibi Ahmet Kaya ile konuştuk. Köy muhtarı Emin Dursun, “Biz o kadar yobaz bir toplum değiliz. Ağacın yanmasına üzüldük. Nasıl yandığını bilmiyoruz ancak olayda bir kasıt olduğunu düşünmüyoruz” dedi. Sosyal medyada yayılan görüntüleri de çeken ağacın sahibi Ahmet Kaya ise “İçinde şeytan var’ denilerek yakılması asla söz konusu değil. Bu tür iddialar çok can sıkıcı ve çirkin. Cahiliye devrinde mi yaşıyoruz? O ağaç köyümüzün ortak değeriydi. Yangının bölgede piknik yapanların ağacın altında yaktıkları ateşi söndürmemelerinden kaynaklandığını düşünüyorum” diye konuştu.

“Biz o kadar yobaz bir toplum değiliz”

Konuyla ilgili görüşüp bu iddiayı sorduğumuz Gökçe köyü muhtarı Emin Dursun, ağacın yakıldığını doğruladı. Ancak sosyal medyada dolaşan iddiayı kesin bir dille yalanlandı. Paylaşımlara öfkelendiğini belirten muhtar Dursun, “Yazılanlar kesinlikle doğru değildir. Biz o kadar yobaz bir toplum değiliz. Ağacın yakılmasına biz de çok üzüldük ama kimin nasıl yaktığını biz de bilmiyoruz. Olayda bir kasıt olduğunu düşünmüyoruz. Ağacın kovuğuna sigara izmariti atılmış olabilir yada çevresinde yakılan bir ateşten kıvılcım almış olabilir. Kesinlikle cin ya da şeytan girdiği için kasten yakıldı iddialarını kabul etmiyoruz. Böyle bir durum söz konusu olsa biz köy halkı olarak buna karşı çıkarız.”

Söndürmek için iki gün uğraştık

Ağacın sahibi ve sosyal medyada yayınlanan görüntüleri çeken Ahmet Kaya da iddiaların asılsız olduğunu kötü niyetli kişilerin sosyal medyada beğeni yada takipçi kazanmak adına böyle bir iddiayı ortaya attığını söyledi. Yanan yaşlı ağacın kendilerine ait olduğunu her yıl düzenli olarak bakımını ve budamasını yaptıklarını ifade eden Kaya, “Ağacın yandığı haberi bize geldi. Olay yerine gittiğimizde ağaç içeriden yanıyordu. Hemen müdahale edip alevleri söndürdük. Ancak ağaç kısa süre sonra yeniden yanmaya başladı. İç kısımdan yandığı için közler ağacın köklerine kadar inmiş tamamen söndürmemiz iki gün sürdü. Ağacın bir kısmını kesmek zorunda kaldık” dedi.

Cahiliye devrinde mi yaşıyoruz?

Ağacın kimin tarafından yakıldığını bilmediğini ifade eden Kaya, “Yangında bir kasıt olduğunu düşünmüyorum. ağacın bulunduğu bölge dereye yakın insanlar piknik de yapıyor. Ağcın altında bilinçsiz bir şekilde ateşin ağacı tutuşturduğunu düşünüyorum. Çünkü ağacın altında yakılıp söndürülmüş ateş izleri var. Yangının bundan çıktığı kanaatindeyiz” diye konuştu. Mülkiyetinin kendilerinde olmasına rağmen tarihi ağacın köylerinin ortak değeri olduğunu kaydeden Kaya şunları söyledi, “İçinde şeytan var’ denilerek yakılması asla söz konusu değil. Bu tür iddialar çok can sıkıcı ve çirkin. Cahiliye devrinde mi yaşıyoruz?” Bu iddiaları yayanların maksadını bilemeyiz ama biz köy halkı olarak yazılanlara çok üzüldük”