4,5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan sanığa 51 yıl hapis

Adana'da 4,5 yaşındaki kız çocuğuna düğünde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser, ilk celsede 51 yıl hapse mahkum edildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşma Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki duruşma salonunda yapıldı. Duruşmaya sanık Sedat Keser, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada cinsel istismara uğrayan 4,5 yaşındaki B.Ç.’nin ailesinin avukatı da geldi.

“Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Çocuğu Cinsel Amaçlı Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından toplam 66 yıl hapsi istenen Keser, mahkemede ifade değiştirdi. Poliste ve savcılıktaki ifadesinde küçük kıza nasıl cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden Keser, savunmasında suçlamaları kabul etmedi, iftiraya uğradığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Sedat Keser’i 51 yıl hapse mahkum etti.

Duruşma sonrası küçük kızın ailesinin avukatı Meryem Remziye Şimşek, gazetecilerin sorularını cevapladı. Şimşek, sanığa verilen hapis cezasını az bulduklarını belirterek, daha yüksek ceza alması için karara itiraz edeceklerini söyledi.

