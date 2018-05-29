’46 milyon Euro çöpe gitti’

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, hükümet destekli yerli otomobil projesiyle 46 milyon Euro’nun çöpe gittiğini belirterek, “Kimse 'milli' diyerek milletin hayalleri ile oynamasın. Yazılımını yazmadığımız, parçalarını ithal ettiğiniz ürüne kimse milli demesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Tümüyle Türk Projesi Olacak” dedi, 6 yıldır maket bir otomobil bile üretemediler. Bu projeleri Cumhuriyet fabrikalarını satanlardan beklemiyoruz” dedi.

Tarhan yaptığı açıklamada, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin “Otomobil Projesini devam ettirmem 20 yıl öncesinin projesi, yazılıma önem veririm” sözlerine açıklık getirdi. Tarhan ”İktidar, ilk önce iflas etmiş bir firmanın haklarını satın almakla yerli otomobil yapmaya çalıştı. Saab marka otomobilin, yerli otomobil diye yutturmaya çalıştıkları makyajsız modeli otomotiv pazarında 2000-2010 yılları arasında yalnızca 677 adet sattı. 2010' da ise sadece 2 adet satıldı. Batmış bir markanın bu modeline milyonlarca lira ödeyerek vatandaşın parasını hiç etmeyin’ dedik. Dinletemedik…Talihsiz yatırımla 46 milyon avronun çöpe gitti.” dedi ve şunları söyledi:

”Milletin hayalleri ile oynanmasın. Şimdi her şey babayiğit ile sil baştan başlıyor. Otomobil üretmek, yol yapma, köprü yapma, müteahhitlik işlerine benzemez. Bu bir teknoloji yarışı, marka yarışıdır. Bugün dünyanın hiçbir otomobil markasıyla yarışmak kolay değildir. Kimse ‘milli’ diyerek milletin hayalleri ile oynamasın. Yazılımını yazmadığımız, parçalarını ithal ettiğiniz ürüne kimse milli demesin. 6 yıldır maket bir otomobil bile üretemediler. Bu projeleri Cumhuriyetin fabrikalarını satanlar değil, Cumhuriyeti kuranlar yapacaktır”