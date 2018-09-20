46 yıllık öğretmen emekliye ayrıldı

Tam 46 yıldır aralıksız sınıf öğretmeni olarak görev yapan Gaziantep’in efsane öğretmenlerinden Gülistan Salıcı düzenlenen törenle öğrencilerine veda etti. Gülistan Salıcı’nın meslektaşlarınında katıldığı törende duygusal anlar yaşandı

Gaziantep'teki çeşitli okullarda 46 yıl öğretmen olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılmaya karar veren sınıf öğretmeni Gülistan Salıcı için 20 yıldır görev yaptığı Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Okulları'nda tören düzenlendi.

ÖĞRETMENLERE SESLENDİ: ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN AYRILMAYIN

GKV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ,meslek yaşamının 46.yılında öğretmenliğe veda eden ve binlerve öğrenci yetiştiren Gülistan Salıcı'yıeğitime verdiği destek ve hizmetlerden dolayı kutladı. Düzenlenen törende GKV Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kıratlı'dan teşekkür plaketini alan eğitimci Gülistan Salıcı çok duygulandığını eğitim ordusunun bir ferdi olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Meslektaşlarına seslenerek Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet çizgisinden ayrılmamalarını isteyen Salıcı, öğretmenlik mesleğinde neredeyse yarım yüzyılı doldurduğunu ifade ederek “Atatürk ilke ve inkılapları ışığında bilimsel metotlarla geleceğin mimarlarını yetiştirmekten dolayı hep onur duydum” dedi.