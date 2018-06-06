5 ayda 45 bin 404 esnaf kepenk indirdi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ilk 5 ayda 114 bin 99 esnaf ve sanatkar işletmesinin açıldığını, 45 bin 404 esnaf ve sanatkar işletmesinin ise kapandığını bildirdi.

Esnaf ve sanatkarlara ait işletme sayısının 1 milyon 857 bin 38 olduğunu söyleyen Palandöken, “Yılın ilk beş ayında toplam 114 bin 99 esnaf ve sanatkar işletmesi açıldı, 45 bin 404 esnaf ve sanatkar işletmesi kapandı. En fazla iş yeri açılışı ve kapanışının gerçekleştiği yerler ise büyük şehirler oldu. En fazla esnaf işletmesi açılan iller, 12 bin 260 ile İstanbul, 6 bin 906 ile İzmir, 6 bin 45 ile Ankara, 5 bin 859 ile Antalya ve 4 bin 366 ile Bursa oldu. En fazla iş yeri kapanışı gerçekleşen iller ise 3 bin 889 ile İstanbul, 2 bin 960 ile İzmir, 2 bin 238 ile Mersin, 2 bin 215 ile Ankara ve 1 bin 193 ile Antalya oldu” açıklamasında bulundu.

“En çok bakkallık, lokantacılık ve kahvehanecilik tercih edildi”

Yılın ilk beş ayında açılışı yapılan meslek kolları hakkında bilgi veren Palandöken, “Ocak ve mayıs ayı arasındaki dönemde esnaf ve sanatkarların en fazla iş yeri açtığı meslek kolları, 11 bin 293 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği, 9 bin 708 ile lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri, 6 bin 174 ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, 5 bin 456 ile şehirler arası yük taşımacılığı, 4 bin 646 ile servis aracı işletmeciliği, 4 bin 244 ile tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan ticaret ve 3 bin 107 ile minibüs işletmeciliği oldu” dedi.

“Muğla esnaf sayısındaki birinciliğini koruyor”

Nüfus yoğunluğuna göre en fazla esnaf ve sanatkarın olduğu Muğla'nın bu ay da birinciliğini koruduğunu belirten Palandöken, “Esnaf ve sanatkar sayısının nüfusa göre dağılımına bakıldığında en fazla esnaf ve sanatkar 37 bin 465 ile Muğla'da yer alıyor. Muğla'nın ardından 10 bin 422 ile Burdur, 19 bin 663 ile Çanakkale, 15 bin ile Edirne ve 6 bin 107 ile Artvin en fazla esnafın yer aldığı illerin başında geliyor. Öte yandan nüfusa göre esnaf ve sanatkar sayısının en az olduğu iller ise, 3 bin 995 ile Şırnak, 5 bin 497 ile Batman, 17 bin 649 ile Diyarbakır, 6 bin 323 ile Ağrı ve 4 bin 163 ile Siirt olarak kayıtlara geçti” ifadelerini kullandı.

Mayıs ayı sonu itibariyle esnaf ve sanatkar sayısının bir önceki aya göre 8 bin 596 artış gösterdiğini kaydeden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, esnaf ve sanatkar sayısı bir önceki aya göre 8 bin 596 artarak 1 milyon 725 bin 423 oldu. Kadın esnaf ve sanatkar sayısı ise bir önceki aya göre 2 bin 665 artışla 276 bin 241 oldu. Kadın esnaf ve sanatkarımızın oranı ise 16.01 olarak gerçekleşti” dedi.