Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

5 dakikalık dolu yağışı kenti felç etmeye yetti

Bingöl'de şiddetli yağmurun ardından dolu yağışı etki oldu. 5 dakika süren dolu yağışı, hasara yol açtı.

android-time 18:20
Haberler Gündem
Bingöl'de şiddetli yağmurun ardından dolu yağışı etki oldu. 5 dakika süren dolu yağışı, hasara yol açtı.

Akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yerini doluya bıraktı. 5 dakika kadar süren dolu yağışı nedeniyle birçok işyerinde hasar meydana geldi. Yağış nedeniyle caddeler suyla dolarken, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’nde, bir işyerinin önündeki demir profiller de zarar gördü.

Dolu yağışı sonrası ulaşımda aksaklıklar yaşandı. DHA

Dolu yağışı sonrası ulaşımda aksaklıklar yaşandı. DHA

İşletme sahibi Mustafa Artan, dolu yağışından dolayı işletmesinin önündeki demir profillerin, kaynaklyerlerinden kırıldığını belirterek, “Yaklaşık 5-6 dakika dolu yağışı devam etti. Demir profillerimizi bile yerinden çıkaran bir şiddetle yağarak maddi hasara yol açtı. Hava durumunda da bildirilmişti ama bu kadar şiddetli olacağını düşünmüyorduk. Demir profilleri kaynak yerinden söküp yıkacağını hiç tahmin etmiyorduk. Çok şükür yaralanan olmadı. Cana geleceğine mala gelsin. Bu duruma da şükrediyoruz” dedi. DHA

Son güncelleme: android-time 18:5125.11.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar