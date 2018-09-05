Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı: İkinci devir!

Şans Topu'nda ikinci devir! Milli Piyango İdaresi, 5 Eylül Şans Topu çekiliş sonucunu açıkladı. Her çarşamba saat 21.15'te düzenlenen Şans Topu'nda 5+1 şanslı rakamları doğru tahmin etmek gerekiyor. Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabiliyor. İşte 5 Eylül Şans Topu çekiliş sonucu...

5 Eylül Şans Topu sonuçları açıklandı, büyük ikramiye sahibini bulamadı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 411 bin TL belirledi. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyun. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşuyor. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyorlar. İşte MPİ 5 Eylül Şans Topu çekiliş sonucu…

5 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Şans Topu sonuçları:

5, 15, 22, 33, 34 + 2

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

İKRAMİYE KAZANANLAR DİKKAT

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.