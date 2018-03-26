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5 gündür kayıptı! Ortaya çıktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde işe gitmek için servisten indiği esnada ortadan kaybolan ve 5 gündür haber alınamayan 20 yaşındaki Banu D., ortaya çıktı. Genç kızın annesi Nuray D., kızını kaçırdığını iddia ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

android-time 20:42 26 Mart 2018
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5 gündür kayıptı! Ortaya çıktı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde işe gitmek için servisten indiği esnada ortadan kaybolan ve 5 gündür haber alınamayan 20 yaşındaki Banu D., ortaya çıktı. Genç kızın annesi Nuray D., kızını kaçırdığını iddia ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Akyazı’da bir fabrikada çalışan Banu D.’nin, iddiaya göre işe giriş esnasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaçırıldığı iddia edilmişti. Kızlarından haber alamayan aile İlçe Jandarma Karakoluna giderek jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Foto: İHA

Foto: İHA

Yapılan araştırmada Banu D.’nin fabrikadaki işine gelişi sırasındaki güvenlik kamera görüntüleri incelenmiş, genç kızı servisten indikten sonra bir kişinin kolundan çekerek götürmeye çalıştığı görüntülere yansımıştı.

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NİKAHLI EŞİ EŞİYMİŞ

Ailesinin 5 gündür haber alamadığı 20 yaşındaki Banu D.’yi kimin götürdüğü belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler genç kızı, yaklaşık 3 ay önce resmi nikah kıydığı A.K.’nin götürdüğünü tespit etti. Genç kızın eşinin Fransa’da yaşadığı öğrenildi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Banu D.’nin annesi Nuray D., Akyazı Adliyesine giderek kızını kaçırdığını iddia ettiği kişilerden şikayetçi oldu.

Foto: İHA

Foto: İHA

Suç duyurusunda bulunan Nuray D., adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı. İHA

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