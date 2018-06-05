5 Haziran Dünya Çevre Günü nedir? İşte bazı istatistikî bilgiler ve günün önemi

5 Haziran Dünya Çevre Günü Birleşmiş Milletler Örgütü 1972 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de 133 ülkenin katılımı ile düzenlediği zirvede, 5 Haziran tarihinin “Dünya Çevre Günü” olmasını oy birliği ile kabul etti. O tarihten bu yana çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, halkın katılımını geliştirmek ve politik ilgiyi arttırmak üzere dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İşte bu özel güne dair ayrıntılar...

5 Haziran Dünya Çevre Günü 100’den fazla ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İşte, Dünya Çevre Günü hakkında bilinmesi gerekenler

KISA BİLGİLER…

Dünya üzerinde 5 ile 100 milyon arasında tür olduğu varsayılmaktadır. Günümüze kadar sadece 2 milyon türün keşfedildiği düşünülürse üzerinde yaşadığımız Gezegen ve diğer türler hakkındaki bilgilerimizin yetersiz olduğu ortaya çıkmaktadır. Bilinen 17.291 bitki ve hayvan türü azalarak nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya iken, sayıları artan birkaç türden biri de insanoğludur.

ANLAMI…

5 Haziran Dünya Çevre Günü, doğaya duyulan derin sevginin dile getirildiği, Birleşmiş Milletler'in (BM) çevre alanında dünya çapındaki farkındalığı ve faaliyetleri desteklemek için kullandığı temel araçlarından biridir.

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ NEDİR?



1972 yılında İsveç'in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. Dünya Çevre Günü geçtiğimiz yıl, “İnsanları doğaya bağlama” teması ile temiz bir ortamın insanlığa sağladığı temiz gıda güvenliği ve gelişmiş sağlıktan, su temini ve iklim istikrarına kadar geniş faydalara dikkat çekti.

Çevre Günü, yıllar geçtikçe kamuya ulaşan daha geniş bir küresel platform haline gelmiş olup 100'den fazla ülkede paydaşlar tarafından kutlanmaktadır. Ayrıca, çevre için pozitif bir şeyler yapmak isteyen insanların da günü olan Çevre Günü, bireysel eylemlerin bir araya gelerek gezegen üzerinde artan pozitif etki yaratılmasını sağlamaktadır.