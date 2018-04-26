5 ilde büyük operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte para basan çeteye yönelik başlattığı soruşturmada kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda basılmış sahte para ve basım makineleri ele geçirildi.

İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 38 adrese baskın yapıldı.

Yapılan operasyonda örgüt lideri Faruk Ö.C isimli şahıs gözaltına alındı. “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kurulan Örgüte Üye Olmak, Parada Sahtecilik” suçlarından yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait ev ve işyeri aramasında çok sayıda dökümana el konuldu.

Operasyonda, sahte para basımında kullanılan baskı makineleri, 2 adet bilgisayar, 15 adet yazıcı, 1 adet sahte para kesme makinesi, mor ışık makinesi, 1adet pres makinesi, içinde sahte para yapımında kullanılan grafik ve programların bulunduğu çok sayıda USB bellek, sahte para basımında kullanılan para kağıtları, filigramlar, para yapımında kullanılan çeşitli renkte boyalar, kesimi yapılmış ve yapılmamış vaziyette piyasaya sürülmek üzere hazır olan 50 TL, 100 TL ve 200 TL'lik sahte banknotlar ve basılmış boş sahte çek koçanları ele geçirildi.