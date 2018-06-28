5 partiye 670 milyonluk hazine piyangosu

Partilere yerel seçimler için yardım yapılacak. Yerel seçimler dolayısıyla ikiye katlanan Hazine yardımlarından aslan payını 291 milyon lirayla AKP alırken, en düşük yardım 68 milyon lirayla İYİ Parti’ye verilecek.

Genel seçimlerde yüzde 10 barajını geçen 4 parti ile yüzde 3'lük Hazine yardımı sınırını aşan İYİ Parti'ye, önümüzdeki yılın bütçesinden toplam 669 milyon 668 bin lira tutarında Hazine yardımı yapılacak. Yerel seçimler nedeniyle ikiye katlanan yardımlardan aslan payını yaklaşık 291 milyon lirayla AKP alırken en düşük yardım 68 milyon lirayla İYİ Parti'ye verilecek.

Milletvekilliği genel seçimlerinin sonuçlanmasıyla siyasi partilere önümüzdeki yıl bütçesinden yapılacak Hazine yardımları da netleşmeye başladı. Siyasi Partiler Kanunu‘na göre, siyasi partilere her yıl Hazine tarafından ödenmek üzere, genel seçimlerde yüzde 10 barajını aşan partilere aldıkları oy oranında devlet yardımı yapılıyor. Ayrıca bu partilerin dışında yüzde 3'ün üzerinde oy alan partilere de, en az yardım alan partinin hak ettiği yardım miktarı üzerinden yapılan hesaplamayla ayrıca ödeme yapılıyor. Yardım miktarı, o yılın genel bütçe gelirlerinin 5 binden 2'si oranında belirleniyor. Bu tutar, genel seçimlerin yapılacağı yıllarda üç kat, yerel seçim yıllarında ise iki kat olarak ödeniyor.

BÜTÇEDE KESİNLEŞECEK

Meclis'te kabul edilen 2018 yılı bütçe gerekçesinde, 2019 yılında genel bütçe gelirlerinin 751 milyar 905 milyon liraya ulaşacağı tahmininde bulunuldu. Bu tahmin üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 2019 yılı bütçesine, yüzde 10 barajını geçen 4 partiye ödenmek üzere en az 300 milyon 762 bin lira ödenek konulması gerekiyor. Ancak önümüzdeki yılın mart ayında yerel seçimler yapılacağı için, yardım ödeneği iki katına, yani 601 milyon 524 bin liraya çıkacak. Dolayısıyla 601 milyon 524 bin liralık Hazine yardımı, yüzde 10 barajını aşan AKP, CHP, HDP ve MHP'ye aldıkları oy oranında pay edilecek. Ayrıca, 4 partiye yapılacak bu yardımın dışında yüzde 3'lük yardım sınırını aşan İYİ Parti'ye ödenmek üzere de Maliye Bakanlığı bütçesine 68 milyon 144 bin lira ilave kaynak konulacak. Partilerin alacağı net Hazine yardımı tutarı ise 2019 yılı bütçesinin Meclis'ten geçmesi ve Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin sonuçları açıklamasından sonra netlik kazanacak.

İYİ PARTİ MHP'YE ENDEKSLİ

Siyasi Partiler Kanunu'na sonradan eklenen fıkrayla, genel seçimlerde yüzde 3'ün üzerinde oy alan partilere de yardım yapılması hükme bağlanmıştı. Bu durumdaki partilere yapılacak yardım ise, en düşük Hazine yardımı alan partilerin yardım tutarına endekslenmişti. İYİ Parti aldığı yüzde 9.97'lik oyla yüzde 10'luk barajın altında kalmasına rağmen yüzde 3'lük yardım sınırını aştığı için devlet desteği alacak. İYİ Parti'ye, MHP'nin alacağı 75.9 milyon liralık yardım dikkate alınarak 68 milyon 144 bin lira ödeme yapılacak.

MHP'ye 75 milyon TL gidecek

Henüz resmiyete dönüşmeyen geçici sonuçlara göre, yüzde 10'luk barajı aşan 4 siyasi parti 24 Haziran seçimlerinde toplam 43 milyon 992 bin 609 oy aldı. Bu oyların yaklaşık olarak yüzde 48.35'i AKP'den, yüzde 25.74'ü CHP'den, yüzde 13.28'i HDP'den ve yüzde 12.62'si de MHP'den geldi. Bu oylar dikkate alınarak yapılacak hesaplamaya göre AKP'ye önümüzdeki yıl en geç 10 Ocak'ta 290 milyon 867 bin lira para verilecek. Aynı şekilde CHP'ye 154 milyon 808 bin lira, HDP'ye 79 milyon 906 bin 600 lira, MHP'ye de 75 milyon 942 bin 400 lira ödenecek.