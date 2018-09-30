5 takla atan otomobilden sağ çıktılar

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören Bekir Saygün, "Bu yol şantiye aşamasında ve hala yapılamadı. Yol çizgileri de yok, mucur var. Otomobil 5 takla attı" dedi.

Kaza Sivas merkeze bağlı Karaçayır köyü yakınlarında meydana geldi. Yılmaz Acar yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Acar ile yanında bulunan eşi Bilser Acar çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yılmaz ve Bilser Acar çifti olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı gören Bekir Saygün, “Bu yol şantiye aşamasında ve hala yapılamadı. yol çizgileri de yok. Yolda mucur var. Otomobil 5 takla attı” dedi.

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