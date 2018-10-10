5 yıldızlı otelde 600 kişinin 3 günlük tatiline tepki

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl tartışmalara sebep olan amatör spor kulüp yöneticileriyle gerçekleştirdiği 5 yıldızlı lüks kampı bu yıl da sürdürecek. Belediye, Kocaeli’de yer alan yaklaşık 600 kulüp yöneticisini Side’de ağırlayacak. Konuyla ilgili konuşan genel sekreter İlhan Bayram, “Domatesten kısabilirsiniz ama ekmekten kısamazsınız. Bu da bizim için ekmek kadar önemli” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl kent genelinde görev yapan amatör spor kulüplerinin yöneticilerini Antalya'da 5 yıldızlı otellerde ağırlıyor. Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na bağlı kulüp yöneticileri, belediye başkanları ve belediye yöneticileri ile ‘özel' davetlilerin katıldığı lüks tatil “Başkanlar Kurulu Toplantısı” olarak lanse ediliyor.

Bu zaman kadar 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen toplantı kent kamuoyunun tepkisini toplamıştı. Hem AKP içerisinde hem de Büyükşehir bünyesinde rahatsızlık yaratan lüks tatil yaşadığımız ekonomik krize rağmen bu yıl da devam ediyor, ancak adres farklı.

GÜNLÜĞÜ 400 LİRA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu defa Antalya Belek'te yer alan 5 yıldızlı otelde değil Side'de yer alan bir başka 5 yıldızlı otelde misafirlerini ağırlayacak. Belediyenin 3 gece 4 gün sürecek olan başkanlar kurulu toplantısı 12-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Spor Şube Müdürlüğü, Gençlik Eğitim Şube Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü çalışanlarının da yer alacağı programa geçtiğimiz yıl 450 kişi katılmıştı. Bu yıl rakamın 600'ü bulması bekleniyor. Kişi başı ücretin ortalama 400 lira olduğu lüks otelde gerçekleştirilecek program için yaklaşık 250 bin lira harcanması bekleniyor.

EKMEK KADAR ÖNEMLİYMİŞ

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Domates 12 lira olur, domatesle ilgili tasarruf önlemi alırsınız. Domatesten kısabilirsiniz. Ancak ekmekten kısmazsınız. Bu başkanlar kurulu toplantısı da bizim için ekmek kadar önemli. Kocaeli'de spor yapan gençlerimiz için, yeni sezon için istişareler yapılıyor. Kulüplerimizin sorunları görüşülüyor” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir ise “Her sene aynı konu. Gidip tatil yapıp dönüyorlar. İstişare yapılacaksa, birlikte sağlanacaksa, toplantı yapılacaksa Kocaeli'de yer mi yok? Yüzlerce bin lirayı yıllardır israf ediyorlar. Ancak bu yıl daha vahim bir tablo var. Zaten krizle boğaz boğazayız. Belediyenin bir lira fazladan harcama lüksü olmamalı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tutumlu olmaktan, tasarruftan bahsederken yeniden başkan adayı gösterilmeyeceğini bilen İbrahim Karaosmanoğlu'nun düzenlediği bu gezi adeta bir meydan okuma gibi algılanıyor” ifadelerini kullandı.