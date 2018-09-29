’50 bin 856 zehir taciri serbest kalacak’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Af teklifi konusunda AKP ile MHP arasında henüz bir mutabakat sağlanamazken, uyuşturucuyla mücadelenin sembol isimlerinden İsa Altun, “Tasarının yasalaşması halinde tam 50 bin 856 zehir tacir serbest kalacak” uyarısında bulundu.

MHP'nin uzun zamandır dile getirdiği ve sonunda TBMM Başkanlığına sunduğu af teklifi 19 Mayıs 2018 öncesi işlenen suçları ve bu suçlardaki cezalarda 5 yıllık indirimi kapsıyor.

HANGİ SUÇLAR KAPSAM DIŞI?

Af kapsamı dışına alınan suçlar devlet güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kasten adam öldürme suçları, vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsam dışında. İşkence ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar da af kapsamına alınmadı.

TORBACILAR AF KAPSAMINDA

Teklifte cezasından indirim alabilecek suçlular kapsamında uyuşturucu ticaretiyle uğraşan ve haklarında dava açılan 50 bin 856 kişi de bulunuyor. MHP'li yöneticiler, cezada indirimden yararlanacakların çocuk yaştaki ‘torbacı’ denilen kişiler olduğunu ve onların sorunlarına dikkat çekmek için bu teklife dahil edildiğini ifade ediyor.

NARKOTİK UZMANI TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Af teklifi konusunda AKP ile MHP arasında henüz bir mutabakat sağlanamazken, uyuşturucuyla mücadelenin sembol isimlerinden İsa Altun, “Tasarının yasalaşması halinde tam 50 bin 856 zehir tacir serbest kalacak” uyarısında bulundu.

SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Altun, kamuoyunun uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Altun, “Dileğimiz analar ağlamasın, yürekler yanmasın. Umarız ki torbacilar bu kapsamdan faydalanmaz. Uyuşturucu ticaretini zaten çok büyük ölçüde terör örgütleri yapıyor. Uyuşturucu satıcısı zaten teröre hizmet veriyor. Uyuşturucuya ödenen paralar terör örgütlerine gidiyor ve elde edilen gelir örgütlere silah ve bomba olarak dönüyor. Torbacılara af, en çok onlara yarayacaktır. Mecliste af tasarısı görüşülürken eminim tüm milletvekilleri bu konuya gereken duyarlılığı gösterecek ve zehir tacirlerinin tekrar sokaklara dönmesine izin verilmeyecektir” diye konuştu.

İSA ALTUN KİMDİR?

‘Bir genci bile kurtarsam yeter’ sloganı ile yola çıkan İsa Altun 1991 yılından bu yana Emniyet Genel Müdürlüğünün bünyesinde Gaziantep, Kahramanmaraş, Antalya, İstanbul ve Mersin illerinde görev aldı ve polis teşkilatından emekli oldu. Halen bağımlılık danışmanı, bilişim suçları uzmanlığı ve gazete yazarlığı görevlerini sürdürüyor.

‘BİR GENCİ BİLE KURTARSAM YETER’

Altun, görev yaptığı illerde edindiği deneyimleri ve tecrübeleri vatandaşlarla paylaşıyor. ‘Bağımlılık alt kültürü ile Bilişim suçları ve bilgi güvenliği konularında seminer ve paneller düzenleyen Altun’un hayatını değiştiren olay görev yaptığı Gaziantep’te Narkotik Şube'de görev yaparken kollarında ölen Mehmet isimli bir bağımlının vasiyetidir. Bağımlının vasiyeti üzerine 1997 yılının Mart ayından bu yana uyuşturucu kültürünün gerçek yüzünü anlatmak için liselerde, özel kolejlerde, dershanelerde çizdiği karikatürlerle ve gazete kupürlerinden oluşan ‘ uyuşturucu vahşeti’ isimli sergisiyle halkı bilgilendirmeye çalışıyor.

ESERLERİ

Bağımlının vasiyeti üzerine ‘Bir kereden çok şey olur’ kitabının ardından ‘Kod adı beyaz ölüm’ ‘ Benim çocuğum kullanmaz-Bonzai’ isimli kitaplar kaleme alan İsa Altun, bilişim suçları ve bilgi güvenliğini içeren ‘Ortam Sanal Olsa da Suç Gerçektir’ isimli eseri kaleme aldı. Bağımlılık ve Bilişim alanında bilgilendirmek amaçlı Belediyelerde, Üniversitelerde ve sivil toplum kuruluşlarında ailelere yönelik görsel sunumlu konferanslar veriyor.

34 GENCİ BAĞIMLILIKTAN KURTARDI

Uyuşturucu ile mücadele alanında göstermiş olduğu etkin çalışmalardan dolayı 1999 yılında 160 ülkede temsilciliği bulunan Uluslararası Genç Girişimciler Organizasyonu (TOYP) tarafından “Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı” dalında ödül aldı. 2000 yılında çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışmalarından dolayı dönemin Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican tarafından “Yılın Polisi” seçildi. Meslek yaşamında katıldığı operasyonlardan ve çalışmalardan dolayı 12 defa ‘Takdirname ve Teşekkür’ Belgesi aldı. Yazdığı kitapları görev yaptığı Bakırköy adliyesinde suça sürüklenen çocuklara hediye eden Altun, şimdiye kadar 34 gencin uyuşturucu maddeyi bırakmasını sağladı.