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500 kişilik salonda 46. toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de 46. kez muhtarlarla bir araya geldi. 27 Ocak 2015'den bu yana, 500 kişilik salonda yapılan toplantılara Türkiye'deki muhtarların yarıya yakını katılmış oldu.

Sozcu.com.tr
android-time 13:42 14 Mart 2018
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500 kişilik salonda 46. toplantı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de 46. kez muhtarlarla bir araya geldi. 27 Ocak 2015'den bu yana, 500 kişilik salonda yapılan toplantılara Türkiye'deki muhtarların yarıya yakını katılmış oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayında 46. Muhtarlar Toplantısı bugün gerçekleşti. Başladığından bu yana hep 500 kişilik aynı salonda yapılan toplantılara 50 bin 292 muhtardan yaklaşık 23 bini katıldı.

Türkiye’de 31.963 mahalle, 18.329 köy olmak üzere toplam 50.292 muhtar görev yapıyor.

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Son güncelleme: android-time 14:0314.03.2018
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