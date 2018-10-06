6 Ekim güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki son durum ne? Vatandaşların gram altın ile ilgili araştırmaları da hız kesmeden devam ediyor. Gram, çeyrekten sonra en çok benimsenen tür olmakla birlikte, artan fiyatlar sonucunda yavaş yavaş çeyreğin önüne bile geçmesi tahmin ediliyor. İşte altın fiyatları...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 237 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 236,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 237 liradan, bin 560 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 581 liradan, 216 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 220 liradan, bin 525 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 545 liradan, 763 liradan alınan Yarım Ziynet 773 liradan ve 381 liradan alınan Çeyrek Ziynet 386 liradan satıldı.

BORSA İSTANBUL’DA BİR HAFTA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,50 ile İttifak Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 5,01’lik artışla Kordsa Teknik Tekstil, yüzde 4,86’lik yükselişle de Tofaş Oto. Fab. izledi. Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 13,79 ile Yataş oldu. Bu hisseyi yüzde 13,44’lük düşüşle Akbank, yüzde 13,16’lık azalışla da Migros Ticaret takip etti. Borsa İstanbul’da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 630 milyon 89 bin 927 lirayla Garanti Bankası’nda olurken, bu şirketi 3 milyar 806 milyon 436 bin 502 lirayla Türk Hava Yolları, 3 milyar 152 milyon 682 bin 727 lirayla Türk Telekom takip etti. Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 40 milyar 599 milyon 727 bin 781 lirayla Koç Holding, 38 milyar 990 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 33 milyar 931 milyon 801 bin 600 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDI

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,18’lik atışla 237 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,13’lük primle bin 581 liraya çıktı. Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,74’lik artışla 6,1280 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,28’lik primle 7,0640 lira oldu. Geçen hafta 7,8150 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,84’lik artışla 8,0370 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,39 değer kazancıyla 6,1730 liradan alıcı buldu.