6 Ekim Hadi ipucu sorusu belli oldu! Soya sütünden yapılan bitkisel protein içeren besin nedir?

Hadi yarışmasının ipucu sorusu yayımlandı. Bu akam yani 6 Ekim'de özellikle vegan ve vejeteryanların tercih ettiği, soya sütünden yapılan ve bitkisel protein açısından zengin olan besin nedir sorusu ipucu oldu. Peki Soya sütünden yapılan bitkisel protein içeren besin nedir? İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

6 Ekim Hadi yarışmasının ipucu sorusu Tofu oldu. Hadi yarışmasında Tofu muhtemelen ‘Soya sütünden yapılan bitkisel protein içeren besin nedir?’ şeklinde sorulacak. Hadi Instagram hesabında ipucu sorusu, ‘Dünyanın, bitkisel protein açısından en zengin gıdalarından birinden geliyor. Soya sütünden yapılan bir besin ve vejeteryanlar daha çok tercih ediyorlar.Fotoğrafını verdiğimiz gıdanın adı nedir?’ şeklinde paylaşıldı.

HADİ İPUCU SORUSU

SORU: Soya sütünden yapılan bitkisel protein içeren besin nedir?

YANIT: Tofu

TOFU NEDİR?

Zengin bir protein deposu olan soyadan, daha doğrusu soya sütünden elde edilen tofu soya sütünün çökeltisinin, nagari adlı bir maddeyle birleştirilmesi ve süt lor haline getirilmesiyle yapılır. Katıldığı malzemenin tadına uyum sağlamasından dolayı gerek salatalarda, gerekse çorbalarda ve diğer yemeklerde çok rahat kullanılır. Demir açısından çok zengin olan tofu,100 gramında sadece beş gram yağ bulunduğu için diyet programlarına son derece faydalı bir gıdadır.