5 Eylül Sayısal Loto sonuçları: İkinci devir gerçekleşti

Sayısal Loto sonuçları Milli piyango İdaresi Ankara Balgat binasında yapılan canlı yayınla belli oldu. Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye sahibini bulmadı ve ikinci devir gerçekleşti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 6, 7, 9, 14, 26, 35 olarak belirlendi. Büyük ikramiyeyi ise kazanan olmadı. Sayısal Loto’da sonuçlara göre 6 bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Sayısal Loto çekıiliş sonucuna göre bin 146’ncı hafta çekilişinde 5 bilen 84 kişi, 4 bin 821 lira 10’ar kuruş, 4 bilen 4 bin 595 kişi, 66 lira 15’er kuruş, 3 bilen 85 bin 570 kişi, 10 lira 5’er kuruş ikramiye alacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

6, 7, 9, 14, 26, 35

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.