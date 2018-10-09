6 milyon asgari ücretlinin sesi oldu

‘Bir asgari ücretlinin yaşam savaşı’ başlığıyla dün manşetten duyurduğumuz haberin ardından Türkiye’nin dört bir yanından aileye yardım telefonları yağdı. 3 çocuklu İzzet Akın’ın asgari ücretle bir ay nasıl geçindiğini okuyan duyarlı vatandaşlar aileye katkı sağlamak için seferber oldu.

Emeklisinden, askerine, ev hanımından, üniversite öğrencisine kadar yüzlerce kişi aileye ulaşmaya çalıştı.

Kimi çocukların kışlık botunu, kimi ise kırtasiye masraflarını karşılamak istedi. Kimi üniversite harçlığını paylaşabileceğini söyledi.

Ancak ailenin amacı yardım istemek değildi…

Kendileri gibi geçinmeye çalışan 6 milyon asgari ücretlinin sesi olabilmek için haber yapılmasına izin verdiler.

Türkiye'de asgari ücretle çalışan işçilerin sayısının 6 milyona yaklaştığını belirten DİSK Genel İş Sendikası İstanbul Yöneticilerinden Adil Çiftçi Sosyal Yardımlaşma Fonu'ndan yararlanan vatandaşların sayısının ise 10 milyon olduğunu söyledi. İnsanların açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmemesi gerektiğini söyleyen Çiftçi “Asgari ücret hane içi nüfusa ve gerçek ihtiyaca göre belirlenmeli. Krizin faturasını dar gelirli ve ihtiyaç sahipleri ödememeli” dedi.