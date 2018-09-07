Cuma mesajları için en özel sözler ve dualar | 7 Eylül 2018 resimli cuma mesajları….

Hayırlı cumalar! Cuma mesajları, Müslüman yurttaşlarımızın vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi. Sevdiklerinizi mutlu etmenin en kolay yollarından biri olan resimli cuma mesajları haberimizde. Binlerce kişi sevdiklerine, arkadaşlarına en anlamlı en güzel Cuma mesajlarını seçip göndermek istiyor. Cuma; cem olmak, toplanmak manalarına gelir Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür. Biz de sozcu.com.tr ailesi olarak en anlamlı ve en güzel Cuma mesajlarını her hafta olduğu gibi bugün de derledik.

Cuma gününü ibadetle geçirecek olan inananlar, sevdiklerinin cumasını kutlamak için cuma mesajlarını araştırıyor. Cuma günü bilindiği üzere İslam aleminin en değerli ve kutsal günlerinden biridir. Bu günde edilen dualar kabul olur. Cuma günlerinde bir yetimi sevindirebilir, açları doyurabilir, Cuma namazınızı kılabilir, Peygamberimizin sünnetlerini yerine getirebilirsiniz. Cuma mesajınızı atmayı sakın unutmayın. Cuma mesajlarını çeşitli platformlardan paylaşabilirsiniz.İşte 7 Eylül en güzel Cuma mesajları…

7 EYLÜL CUMA MESAJLARI

*Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam.

*Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli Cumalar dilerim.



*Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, Cumamız mübarek olsun.

*Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

*Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı Cumalar dilerim.

*Allahım benim dualarımı, bana dua edenlerin duasını, benden dua bekleyenlerin duasını ve ümmeti Muhammedin dualarını kabul eyle. Selam ve Dua ile hayırlı cumalar.



*Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

*Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

*Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz… Gönlünüz iman mekânınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…

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