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7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Şırnak merkezli 7 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

android-time 18:39 5 Kasım 2018
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7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Şırnak merkezli 7 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin TSK’daki mahrem yapısına yönelik soruşturma çerçevesinde, Şırnak merkezli 7 ilde 10 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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10 KİŞİ YAKALANDI

FETÖ/PDY üyelerinin birbiriyle görüşmelerinde örgütsel irtibatlarını gizlemek ve görüşmelerinin dikkat çekmemesi amacıyla askeri personelin örgüt içerisinde Mahrem İmam olarak tabir edilen şahıslar tarafından ankesörlü/büfe telefonlarından yapılan ardışık arama ile birbirleriyle irtibat kurdukları tespit edilen şahıslardan 10’u yakalandı. Şahıslardan 1 yüzbaşı, 6 astsubay ve 3 uzman gözaltına alındığı öğrenildi. İHA

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