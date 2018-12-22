Bursa’da 7 katlı binada yangın!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu.

Hüdavendigar Mahallesi Derince Sokağı’nda sitede bulunan 7 katlı bir binanın çatı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen doğal gaz ve elektrik ekipleri, binadaki enerji hatlarını kontrollü olarak kesti. Polis ekipleri de önlem amacıyla apartmandaki vatandaşların tahliyesini sağladı.

İtfaiye görevlileri, merdivenli araçla çatıya uzanarak alevlere müdahale etti.

Yangın, çok sayıda ekibin yaklaşık 10 itfaiye aracıyla bir saat süren çabaları sonucu söndürüldü. İtfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Can kaybı ya da yaralanmaya yol açmayan ve binada büyük hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. AA