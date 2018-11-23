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7 kişinin öldüğü kazanın nedeni aşırı hız

 Malatya’nın Darende ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın nedeninin hız ihlali olduğu saptandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü ise tutuklandı.

android-time 16:21
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7 kişinin öldüğü kazanın nedeni aşırı hız
 Malatya’nın Darende ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın nedeninin hız ihlali olduğu saptandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü ise tutuklandı.

İstanbul'da vefat eden 92 yaşındaki Şerife Alptekin'in cenazesini Malatya'ya getiren midibüs Malatya'nın Darende ilçesinde virajı alamayarak devrilmiş, kazada araçta bulunan yolculardan 6’sı olay yerinde hayatını kaybetmiş hastaneye kaldırılan 16 yaralıdan biri ise hastanede yaşamını yitirmişti.

Şoför tutuklandı

Kazada yaralanan sürücü Cevdet Aysel ise tedavisinin arından gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanması ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen Aysel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada korkunç kaza sonrası yapılan incelemede, kazanın hız ihlali sonucu yaşandığı ortaya çıktı. Kaza sonrası araçta bulunan takometrede yapılan incelemede, aracın 100 kilometre hızla viraja girdiği tespit edildi.
MALATYA (İHA)

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Son güncelleme: android-time 16:3123.11.2018
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