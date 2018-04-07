7 Nisan Sayısal Loto sonucu | MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı

Cumartesi akşamlarının heyecanı Sayısal Loto çekiliş sonuçları belirlendi. Geçen hafta Sayısal Loto devredince vatandaşlar bayilere koştu, kuponlarını doldurdu. Şimdi ise internet üzerinden Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte 7 Nisan Sayısal Loto sonuçları...

Milli Piyango İdaresi’nin oyunlarından Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı. Kısa yoldan köşeyi dönmek isteyenler kuponlarını doldurdu. Sayısal Loto geçen hafta devredince büyük ikramiye büyüdü. İşte 7 Nisan Sayısal Loto sonucu ve büyük ikramiye tutarı…

7 NİSAN SAYISAL LOTO SONUCU

1, 19, 28, 29, 39, 43





GEÇEN HAFTANIN SONUCU

8, 15, 20, 29, 39, 41

SAYISAL LOTO'DA 6 BİLME İHTİMALİNİZ NE KADAR?

49 sayı arasından doğru olan 6 tanesini tutturmanın amaçlandığı Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanma ihtimaliniz bir hayli düşük. Sayısal Loto’da tek kolonda 6 tutturma ihtimaliniz şöyle: 13 milyon 983 bin 816’da 1

KAZANIRSANIZ İKRAMİYEYİ NEREDEN ALACAKSINIZ?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABER İşte Şans Topu sonuçları! Nisan ayının ilk Şans Topu devretti… 4 Nisan Şans Topu sonuçları!