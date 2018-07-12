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72 tatilci otel yemeğinden zehirlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde kalan 72 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

android-time 03:40 12 Temmuz 2018
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72 tatilci otel yemeğinden zehirlendi
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde kalan 72 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Kestel bölgesinde bir otelde konaklayan ve tamamı yerli olan tatilcilerden bazıları mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri üzerine ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Rahatsızlanan kimi tatilciler ise kendi imkanlarıyla hastanelere gitti.
Söz konusu 72 tatilciden bazılarının ayakta tedavi edildiği, kimilerinin ise müşahede altında olduğu öğrenildi.

Tatilcilerden Hasan Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yemekhanede hijyen kurallarına uyulmadığını öne sürerek, kendisinin ve çocuklarının bulantı şikayetleri olduğunu dile getirdi. ,

Deniz Ersoy da çocuklarının ishal, karın ağrısı ve kusma sonucu hastaneye kaldırıldığını, müşahede altında olduğunu anlattı. AA

Son güncelleme: android-time 03:4212.07.2018
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