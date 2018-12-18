ÖGG sınav sonuçları | 79. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İş hayatına güvenlik görevlisi olarak devam etmek isteyenler merakla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak 79.ÖGG sınav sonuçlarını bekliyor. 2 Aralık 2018 tarihinde pazar günü düzenlenen ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Peki 79. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınav sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyenler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınava gerekli şartları sağladıktan sonra katılabiliyor. Geçtiğimiz günlerde 79. Özel Güvenlik Görevlisi sınavı düzenlenmişti. Adaylar, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını araştırıyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz.

79.ÖGG SINAV SONUÇLARI

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN ŞARTLAR NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Özel Güvenlik Görevlisi 5188 Sayılı Kanun 10. maddesinde belirtilen şartlara uygun kişiler olacaklardır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen sağlık şartlarını taşıyor olacaktır.

Boy; erkeklerde en az 1.70 cm, bayanlarda en az 1.65 cm olacaktır.

Kilo; erkeklerde 60-90 kg, bayanlarda 50-60 kg arasında olacaktır.

Özel Güvenlik Görevlileri 30 yaşından büyük olmayacaktır.

Özel güvenlik hizmetlerinde çalıştırılacak personel 18 yaşından küçük olmayacaktır.

Güvenlik personeli en az lise veya dengi okul mezunu olacaktır.

Özel Güvenlik görevlilerinin diksiyonu düzgün dinamik ve kendine özen gösteren intibakı çabuk olmalı, halkla ilişkileri güçlü olmalıdır.

5188 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış ve sertifika almış olmak.

Erkek personel askerliğini yapmış olacaktır.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Sabıka kaydının bulunmaması ve sabıka kayıtlarının olmadığına dair belgenin idareye verilmesi gerekli olup, Firma, yeni eleman alımını takiben en geç 24 saat içinde idareye sabıka kayıt belgesini vermek zorundadır.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesi gereği özel güvenlik görevlileri bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu (Psikiyatri dâhil) almış olmalıdır.

Özel Güvenlik Görevlileri, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde yazılı sağlık şartlarını taşımalıdır.