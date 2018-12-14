ÖGG temel eğitim sınav sonuçları: 79. Özel Güvenlik sınav sonuçları belli oldu mu?

Günümüzde hemen hemen her kurumda yer alan Özel Güvenlik görevlilerinden biri olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Temel Eğitim sınavına girmek ve başarılı olmak gerekiyor. 79. Özel Güvenlik sınav sonuçları internette merakla araştırılıyor. Peki 79. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Özel Güvenlik sınav 2 Aralık’ta düzenlemişti. Sınav sonuçlarının Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanması bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz duyuracak, siz de aşağıda yer alan linkten sonuçlarınızı öğrenebileceksiniz.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI

79. Özel Güvenlik sonuçları açıklandıktan sonra yukarıda yer alan linke TC kimlik numaranızı ve güvenlik kodunu girerek öğrenebileceksiniz.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

ÖZEL GÜVENLİK OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

– Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

– Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

– Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.