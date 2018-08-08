Şans Topu sonuçları açıklandı! 8 Ağustos 2018 MPİ şans topu sonucu

8 Ağustos Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı! Çarşamba akşamları Milli Piyango İdaresi hem Şans Topu hem de Sayısal Loto çekilişi gerçekleştiriyor. Şans Topu oyununda vatandaşlar 5+1 şanslı rakamı doğru tahmin etmeye çalışıyor. İnternet üzerinden 8 Ağustos Çarşamba Şans Topu çekilişini araştıranlar için büyük ikramiye tutarını ve şanslı rakamları haberimizde derledik. İşte 8 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları...

Şans Topu sonucu açıklandı. Milli Piyango İdaresi, bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 676 bin 864 TL belirledi. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da büyük ikramiye iki kişi arasında paylaşıldı. Milli Piyango İdaresi Ankara Balgat binasında noter huzurunda belirlenen şanslı rakamlar:

8 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUCU

1, 22, 29, 32, 33 + 12

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ – İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ

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ŞANS TOPU OYUNUNU ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.