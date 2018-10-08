8 Ekim Hadi İpucu Sorusu: Birbiriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği esere ne denir?

Hadi yarışmacı bütün hızıyla devam ediyor. Oyun severler her gün birbirinden ilginç soruları cevaplamaya devam ediyor. Bu akşamki yarışmanın sorusu ise resim hakkında biraz bilgi sahibi olanları sevindirecek cinsten. 8 Ekim Hadi Sorusu şöyle: Birbiriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği esere ne denir? İşte cevabı...

Hadi bu akşam 20:30’da yarışseverlerle buluşacak. Bu akşamın ipucu bir sanat teriminden geliyor. Birbiriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirildiği eserlere ne denir? Hadi Sorusunun cevabı: Asamblaj akımı.

ASAMBLAJ AKIMI NEDİR?

Asamblaj terimi ilk defa Jean Dubuffet tarafından 1953’te doğal veya hazır malzemelerin parçalarından oluşturulan sanat eserlerini tanımlamak için kullanılmıştır. Bazı eleştirmenler bu terimin, iki boyutlu olan kolajdan ayrı olarak sadece üç boyutlu nesneler için kullanılması gerektiğini ifade etseler de konuda ulaşılmış bir fikir birliği yoktur. Genel anlamıyla asamblajın, fotomontajlardan mekân düzenlemelerine kadar geniş bir yelpazede yer alan sanat eserlerini kapsadığı söylenebilir.