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8 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Karaman'da 8 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Site sakinleri panikle dışarıya çıkarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

android-time 00:30 12 Ekim 2018
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8 katlı binada çıkan yangın korkuttu
Karaman'da 8 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Site sakinleri panikle dışarıya çıkarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, bugün saat 20.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi Ereğli Caddesi’nde 8 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binanın bodrum katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

FOTO: DHA - 8 katlı binada yangın paniği

FOTO: DHA – 8 katlı binada yangın paniği

Dumanlar kısa sürede 8 katlı binayı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Polis binada bulunanları tahliye ederken, itfaiye ekipleri bodrum camlarını kırarak yangına müdahale etti. Alevler, 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.  DHA

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Son güncelleme: android-time 00:3112.10.2018
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