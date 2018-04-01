8 kişinin ölümüne neden olan kazayla ilgili iki kişi tutuklandı

Bayburt'ta iki aracın menfez inşaatı için açılan çukura düştüğü ve 8 kişinin ölümüne neden olan kazayla ilgili soruşturma kapsamında, yol çalışmasını yürüten yüklenici firmanın 2 görevlisi tutuklandı.