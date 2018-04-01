8 kişinin ölümüne neden olan kazayla ilgili iki kişi tutuklandı

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yüklenici firmanın Bayburt sorumlusu C.A. ile mühendis Ş.A. jandarmadaki işlemlerin ardından Bayburt Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece, ‘Birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek’ suçlamasıyla tutuklandı.
Bayburt- Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde 29 Mart gecesi İran plakalı otomobil, menfez inşaatı için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü. Kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirlerarası taşımacılık yapan firmaya ait minibüs de aynı çukura düştü. Kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İHA