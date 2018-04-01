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8 kişinin ölümüne neden olan kazayla ilgili iki kişi tutuklandı

Bayburt'ta iki aracın menfez inşaatı için açılan çukura düştüğü ve 8 kişinin ölümüne neden olan kazayla ilgili soruşturma kapsamında, yol çalışmasını yürüten yüklenici firmanın 2 görevlisi tutuklandı.

android-time 05:26 1 Nisan 2018
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8 kişinin ölümüne neden olan kazayla ilgili iki kişi tutuklandı
Bayburt'ta iki aracın menfez inşaatı için açılan çukura düştüğü ve 8 kişinin ölümüne neden olan kazayla ilgili soruşturma kapsamında, yol çalışmasını yürüten yüklenici firmanın 2 görevlisi tutuklandı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yüklenici firmanın Bayburt sorumlusu C.A. ile mühendis Ş.A. jandarmadaki işlemlerin ardından Bayburt Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece, ‘Birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek’ suçlamasıyla tutuklandı.

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Bayburt- Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde 29 Mart gecesi İran plakalı otomobil, menfez inşaatı için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü. Kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirlerarası taşımacılık yapan firmaya ait minibüs de aynı çukura düştü. Kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İHA

Son güncelleme: android-time 05:4201.04.2018
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