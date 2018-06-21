8 yaşındaki çocuğa tacize 31 yıl hapis istemi

Sultanbeyli'de alışveriş yapmak için markete giden 8 yaşındaki kız çocuğunu evine götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan market çalışanı B.Ü. hakkında 31 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sultanbeyli'de 8 yaşındaki kız çocuğu R.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen B.Ü. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, R.G. annesinin söylemesi üzerine alışveriş için Sultanbeyli'de oturdukları mahallede bulunan bir markete gitti. Marketten alışveriş yaptıktan sonra evine doğru yürüyen R.G'nin yanına market çalışanı B.Ü. motosiklet ile geldi.

‘SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DEMİŞ

Şüpheli B.Ü. bir şey vereceğini söyleyerek R.G.'yi oturduğu apartmandaki dairesine götürerek, cinsel istismarda bulundu. Ardından küçük kızı “bunu kimseye anlatma seni öldürürüm” şeklinde tehdit etti. Olayın ardından R.G. evine giderek olanları annesine anlattı.

31 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Market çalışanı B.Ü. savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli B.Ü.’nün “çocuğun cinsel istismarı”, “tehdit” ve “çocuğa karşı hürriyeti tahdit” suçlarından 12 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.