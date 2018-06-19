86 yıl sonra Ata’ya o şiiri okudu

Giresun'da 96 yaşındaki Kezban nine 10 yaşındayken Atatürk'ün ziyareti için ezberlediği şiirini 86 yıl sonra Anıtkabir'de göz yaşları içinde okudu.

96 yaşındaki Kezban Saraçoğlu'nun çocukluğunu geçirdiği Giresun'un Alucra İlçesi'ndeki Aktepe Köyü'ne Atatürk'ün isteğiyle okul yapıldı. Kezban Nine'nin taş ustası olan amcasının inşaatında da çalıştığı okul, 1931-32 yılları arasında büyük çabalarla tamamlandı. Bir süre sonra da Atatürk'ün okulu ziyaret edeceği haberi geldi.

Habertürk’ten Nagehan Alan Yiğit’in haberine göre aynı okulun öğrencilerinden Kezban Nine Atatürk gelince okuması için bir şiir ezberledi . Ama Ata’nın programı değişti ve Atatürk okula uğrayamadan halkla görüşüp köyden ayrılmak zorunda kaldı. Kezban Nine ise teşekkür etmek için Ata'ya okuyacağı Hasan Ali Yücel'e ait ‘Atatürk' adlı şiiri hiçbir zaman okuyamadı.

BÜYÜK MUTLULUK İÇİNDE OKUDU

İstanbul'da yaşayan Kezban Nine, geçen yıl Ankara'da oturan kızının yanına gittiğinde “Anıtkabir'i çok merak ediyorum” diyerek görmek istediğini söyledi. Anıtkabir'e götürülen Kezban Nine, ezberlediği şiiri okudu anı defterine de “Köye okul yaptırdığın için, sayende okula gidebildiğim için, bu ülke için teşekkür ederim” diye yazarak duygularını döktü.