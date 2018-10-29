87 yaşındaki Muteber Teyze ile Mustafa Amca Ata’ya koştu

Türkiye bugün ve daima Muteber Teyze ve Mustafa Amcadır... Abartma yok, hakikat bu! Cumhuriyet'in ilanından günümüze 95 yıl geçti. Genç Cumhuriyet neler gördü, neler atlattı. Ve hep yarınlara umutla bakan genç olmayı başardı. Örnek mi? İşte Muteber Teyze, 87 yaşında. İşte Mustafa Amca 87 yaşında. Onlar doğduğunda Cumhuriyet henüz 8 yaşındaydı. Bugün, milyonlar vatanın her köşesinde yürekleriyle, Ankara'da on binler minnetle Ata'mıza koştuk. En önde koşanlar işte o dünün çocukları, Muteber Teyze ile Mustafa Amca idi. Ellerinde dayandıkları bastonları değil, 95 yaşındaki Cumhuriyet'in mirası, birikimiydi.

Cumhuriyetin 95. yıldönümü, ulu önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahında da coşku içinde kutlandı. Devlet protokolü tarafından gerçekleştirilen ilk törenin ardından binlerce vatandaş Ata'sına koştu. Ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle mozolenin önünde saygı duruşunda bulunan vatandaşlar arasında, Muteber teyze ile Mustafa amca da vardı. 87 yaşındaki çift, ellerinde bastonları ile sabahın ilk saatlerinde Anıtkabir'e geldi. İLGİLİ HABER İstanbul kırmızı beyaz Görevlilerin yardımcı olduğu çift, basamakları teker teker çıkıp, mozole önüne geldiler ve saygı duruşunda bulundular. Yaşlı çift ‘'Her sene birçok kez Atamızı ziyarete geliriz. Bugünleri görmemiz onun sayesinde'' dediler.

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