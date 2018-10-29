87 yaşındaki Muteber Teyze ile Mustafa Amca Ata’ya koştu

Cumhuriyetin 95. yıldönümü, ulu önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahında da coşku içinde kutlandı. Devlet protokolü tarafından gerçekleştirilen ilk törenin ardından binlerce vatandaş Ata'sına koştu.
Ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle mozolenin önünde saygı duruşunda bulunan vatandaşlar arasında, Muteber teyze ile Mustafa amca da vardı. 87 yaşındaki çift, ellerinde bastonları ile sabahın ilk saatlerinde Anıtkabir'e geldi.
Görevlilerin yardımcı olduğu çift, basamakları teker teker çıkıp, mozole önüne geldiler ve saygı duruşunda bulundular. Yaşlı çift ‘'Her sene birçok kez Atamızı ziyarete geliriz. Bugünleri görmemiz onun sayesinde'' dediler.
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