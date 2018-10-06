9 asırlık kapalı çarşı ticaretin kalbi olmaya devam ediyor

Selçuklular dönemi 12 Yüzyıldan itibaren bölüm bölüm kurularak günümüzde kadar gelen ve içinde 18 kapısı bulunan 9 asırlık kapalı çarşı ticareti ile meşhur Kayseri'nin kalbi olmaya devam ediyor.

Türkiye’de İstanbul’dan sonra en büyük 2’nci Kapalı Çarşı olma özelliğe sahip Selçuklu eseri, kuruluşundan bugüne kadar halen ticaretin ahilik kültürü ile yapıldığı Kayseri’nin en eski ticaret merkezi olma özelliğini taşıyor. Kapalı Çarşı Esnafı Dernek Müdürü Halil Küpeli, ” Çarşımız merkezde bulunup rivayete göre Selçuklular döneminde inşa edilmiş yaklaşık 21 bin alana sahip yerleşik bir çarşıdır. Türkiye’deki tarihi kapalı çalışan sıralamasında İstanbul Kapalı çarşıdan sonra 2’nci büyüklüktedir. Mimari yapısından da anlaşılacağı üzere taştan yapılmıştır. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde bahsettiği İpek Yolu üzerinde kurulmuş bu çarşı içinde ticaret yapanların konakladığı, deve ve binek hayvanlarını dinlendirdiği han’lar vardır.

Kapalı çarşımızda Vezir Han ve Pamuk Han bunlara örnektir. Osmanlı döneminde de çok büyük yangın yaşanmasına rağmen burası aslına uygun olarak restore edilmiş, birçok mesleği yapan ticaret erbaplarını barındırmıştır. Şu an kapalı çarşımızın 18 kapısı, 16 sokağı ve 1216 iş yeri vardır. Konumu itibariyle şehrin merkezinde olup ticaretinde de aynı zamanda merkezidir. Burada her türlü tüketim malı satılmaktadır. Çarşımız ahilik geleneği üzerine kurulmuş müşteri-esnaf ilişkilerinin karşılıklı güvene dayandığı bir sistem ile işlemektedir. Her türlü gelire sahip vatandaşımızın zevkine göre ürünlerin satıldığı bir alışveriş yeridir. Bu çarşıda şu an ülkemizin çeşitli kademelerinde görev yapan birçok siyasi ve askeri isim burada kendisi ve ailesi esnaf olarak ticaretle uğraşmıştır” dedi.

(DHA)