9 Ekim Hadi İpucu Sorusu: Ünlü perküsyon sanatçımız kimdir?

Hadi bu akşam Müzik Gecesi’yle 20:30’da takipçileri ile buluşacak. Hadi İpucu Sorusunu şöyle sordu: “Perküsyon denildiğinde aklınıza ne geliyor? Hep duyarız ama karşılığını bilemeyebiliyoruz. O zaman biz söyleyelim;vurmalı müzik aletleri, ritim amaçlı kullanılan çalgılar. Peki dünyanın birçok yerinde sahne alan ünlü perküsyon sanatçımızın ismini biliyor muyuz?”. Ünlü perküsyon sanatçımız Burhan Öçal’dır.
BURHAN ÖÇAL KİMDİR?
Burhan Öçal (d. 25 Nisan 1959, Kırklareli), dünyaca ünlü Türk perküsyon sanatçısı ve oyuncudur.
ALBÜMLERİ:
Oynamaya Geldik (2006)
Yeni Rüya (2005)
Trakya All Star-Kırklareli İl Sınırı
Sultan Orhan (albüm)|Sultan Orhan
Sultan Secret Door
Caravaneseria
Oient Secret
Grand Bazar
Sultan
Grove Alla Turca (Türkiye)
1001 Nacht Musik
Dervis Mustafa
Black Sea – Karadeniz 1992
Sultan Osman
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