9 Ekim Hadi İpucu Sorusu: Ünlü perküsyon sanatçımız kimdir?

Hadi oyunseverlerin genel kültürünü yükseltmeye devam ediyor. Hadi bu akşam müzik gecesi ile 20.30'da yarışseverlerle buluşacak. Bugünkü Hadi İpucu Sorusu "Dünyanın birçok yerinde sahne alan ünlü perküsyon sanatçımız kimdir?" oldu. İşte 9 Ekim Hadi İpucu Sorusunun cevabı...

Hadi bu akşam Müzik Gecesi’yle 20:30’da takipçileri ile buluşacak. Hadi İpucu Sorusunu şöyle sordu: “Perküsyon denildiğinde aklınıza ne geliyor? Hep duyarız ama karşılığını bilemeyebiliyoruz. O zaman biz söyleyelim;vurmalı müzik aletleri, ritim amaçlı kullanılan çalgılar. Peki dünyanın birçok yerinde sahne alan ünlü perküsyon sanatçımızın ismini biliyor muyuz?”. Ünlü perküsyon sanatçımız Burhan Öçal’dır. BURHAN ÖÇAL KİMDİR? Burhan Öçal (d. 25 Nisan 1959, Kırklareli), dünyaca ünlü Türk perküsyon sanatçısı ve oyuncudur. ALBÜMLERİ: Oynamaya Geldik (2006)

Yeni Rüya (2005)

Trakya All Star-Kırklareli İl Sınırı

Sultan Orhan (albüm)|Sultan Orhan

Sultan Secret Door

Caravaneseria

Oient Secret

Grand Bazar

Sultan

Grove Alla Turca (Türkiye)

1001 Nacht Musik

Dervis Mustafa

Black Sea – Karadeniz 1992

Sultan Osman

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