9 Mart Cuma mesajları: Mübarek Cuma gününüz kutlu olsun! İşte bugüne özel mesajlar…

İslam alemi için kutsal olan Cuma günü geldi. Sevdiklerinizi mutlu etmek için en popüler, en çok kullanılan, en yeni, en farklı Cuma mesajlarını yazımızda bulacaksınız. Müslüman alemi için kutsal sayılan bu günde sevdiklerinizi mutlu etmek için Facebook, Twitter ve WhatsApp üzerinden tüm sosyal medyada paylaşabileceğiniz resimli cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Cuma günü müminlerin bayramı… Peki Cuma günü neden önemli? En güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi kutlayabilirsiniz. Cuma gününü önemli kılan şu beş özellik vardır: 1- Hz. Âdem o gün yaratıldı. 2- O gün yeryüzüne indirildi. 3- O gün vefat etti. 4- O günde öyle bir an vardır ki, günah veya akrabalarla ilişkiyi kesme konularında olmamak şartıyla kul Allahü teâlâdan bir şey isterse Allahü teâlâ mutlaka onu verir. 5- Kıyamet o gün kopacaktır. Allah'a yakın hiç bir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, Kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın.) [Buhari, İ. Ahmed]

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Ey Rabbim… Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

Ey Benim Güzel Mevlam, Benim Senden istediklerimi Değil; Senin Bende Görmek İstediklerini Yaşat Bana. Amin! Hayırlı Cumalar.

Allahım, bizi, dinde yalnız sana ihlasla ibadet eden haniflerden kıl! Yönümüzü Yanlış bildiklerimizden Hakka tevcih eyle! Hayırlı Cumalar.

Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur”an-ı Kerim”i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar.

Cumamız mübarek dualarımız ve töbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun . Allah Cumanızı kabul ve mübarek eylesin…

Onlar, Sırf Rab'lerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerini ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli, gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte Onlardır dünya diyarının güzel akibetini kazananlar. (RA'D 22) Cumanız Mübarek Olsun! selam ve dua ile…!

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah bizleri yarı yolda bırakmayan, şüphe ettirmeyen, günü için değil ömrü için isteyen insanlarla karşılaştırsın. Dualarımız kabul, Cumamız mübarek olsun.

Ey Allah'ım! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen’den isteyeni geri çevirmezsin. Ey Allah'ım; Zikri şifa ve itaati zenginlik olan, sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. Amin Hayırlı cumalar…

Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır… Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir… Aklımda yüreğimde ve duamdasınız… Cumanız mübarek olsun…