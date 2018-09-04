9 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında görev yaptığı sırada iddiaya göre, 9 öğrencisine cinsel istismarda bulunan emekli öğretmen Ali Arslan Aygün tutuklandı.

Olay 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Erbaa ilçesindeki Yunus Emre İlkokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, o dönemde okulda öğretmen olarak görev yapan sınıf öğretmeni Ali Arslan Aygün, aynı yıl emekli oldu. Geçtiğimiz yıl emekli öğretmen Aygün hakkında, görev yaptığı yıl 9 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABER Fransız oyuncu Depardieu'ye cinsel istismardan ön soruşturma

İLK DURUŞMA 15 EYLÜL’DE

Yaklaşık 10 ay süren soruşturma sonrası emekli öğretmen Aygün Eskişehir’de gözaltına alınıp tutuklandı. Ali Arslan Aygün ile ilgili davanın ilk duruşmasının 15 Eylül’de Tokat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceği öğrenildi. DHA