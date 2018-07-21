90’lık Esat Kıratlıoğlu yüzme şampiyonu oldu

Karadeniz Ereğli’de düzenlenen yüzme yarışında, 90 yaşına giren eski Bakan Esat Kıratlıoğlu, 1,5 kilometre yüzme yarışında rakiplerini geride bırakıp ikinci oldu. Kıratlıoğlu’nun bu başarısı pasta kesilerek kutlandı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Spor Organizasyonları şöleni kapsamında Uluslararası Açık Su Yüzme yarışması düzenlendi. Eski bakan 90 yaşındaki Esat Kıratlıoğlu, yarışmada ikinci oldu. Kıratlıoğlu'nun bu başarısı, Ankara'da birlikte yürüyüş yaptığı Angora Yürüyüş Grubu tarafından pasta kesilerek kutlandı.

Ereğli Belediyesi ve İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü işbirliğinde liman içerisinde gerçekleştirilen bin 500 ve 3 bin metre açık su yüzme yarışmasına 250 sporcu katıldı.

SÖZCÜ'DEN ÖĞRENDİLER

Kışın bile ormanda üzeri çıplak olarak yürüyüş yapan, yazın denizde her gün 3 bin kulaç atan Kıratlıoğlu, dinçliğini spora ve düzenli yaşama borçlu olduğunu SÖZCÜ' nün yaptığı röportajda belirtmişti. Bakan olduğu dönemde de yüzme yarışlarına katılan Kıratlıoğlu'nun dinçliğini koruduğunu öğrenen İstanbul Yıldız Yüzme Spor Kulübü yöneticileri, SÖZCÜ aracılığıyla Kıratlıoğlu'nu yarışmaya davet ettiler. Kıratlıoğlu, daveti memnuniyetle karşıladı, “Yarışmaya hazırım” dedi.

Dünya Sualtı Yüzme şampiyonu Namık Ekin, eski yüzücü Levent Aksüt'ün de aralarında bulunduğu güçlü rakiplerin yer aldığı yarışma, iki kategoride yapıldı. Kıratlıoğlu, bin 500 metre yarışında ikinci oldu ve kupayı aldı.

HERKESE SPOR ÖNERDİ

Kupa töreninde konuşan Kıratlıoğlu, “Genç yaşımdan itibaren yüzüyorum ama insan 90 yaşına gelince ayrı bir heyecanlanıyor. Bütün spor dalları güzel ama en güzel spor dalı yüzme. Sağlıklı bir hayat için gençlerimiz ve halkımız mutlaka yüzsünler” dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, denizi sadece seyretmek değil, yaşamımızın bir parçası haline getirmeye kararlı olduklarını belirtti. Yarışma sonunda 250 sporcuya katılım madalyaları verildi, bin 500 ve 3 bin metrede dereceye girenler yaşlarına göre 13 ayrı kategoride ödüllendirildi.

KUTLAMA PASTASI

Yüzme yarışmasında ikincilik kupasıyla dönen Esat Kıratlıoğlu'nu, Angoraevleri Yürüyüş Grubu karşıladı. Kıratlıoğlu'nu başarısından dolayı kutlayan başkan Mehmet Ali Su, “Esat ağabeyden çok şeyler öğreniyoruz. Sporu bize o sevdirdi” dedi. Kıratlıoğlu için yaş pasta kesildi ve kutlamada Kıratlıoğlu, kupayla poz verdi, “Antrenmansız olarak yarışmaya katıldım. Birinciliği kaçırdığıma üzüldüm” dedi.