96 yıldır gururumuz da minnetimiz de eksilmedi

Anadolu'yu işgale kalkan Yunan askerlerini bozguna uğrattığımız büyük zaferi kutluyoruz. Mustafa Kemal’in 26 Ağustos’ta Kocatepe’den verdiği ‘taarruz’ emri, 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile bir halkın kahramanlık destanına dönüştü. İşte bugün o büyük zaferin yıldönümünde Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Afyon Kocatepe'den başlattığı taarruz, Anadolu'yu yeniden vatan yaptı. Bir milleti bağımsızlığa kavuşturdu. Tarihe altın harflerle yazıldı…

CESARET VE İNANÇLA

Zafere giden yol, 26 Ağustos günü saat 05.30'da, Kocatepe'de Türk topçusunun ateşiyle başladı. Ardından süngü savaşları geldi. Savaş meydanında görünürde üstünlük düşmandaydı. Türk Ordusu'nun asker sayısı 207 bin civarında iken, Yunan askeri sayısı ise yaklaşık 225 bindi. Yunan ordusunun silah ve cephane konusunda Türk Ordusu'na karşı üstünlüğü vardı. Bizim 10 uçağımıza karşı, Yunan ordusunun 50 uçağı vardı.

Kahraman Mehmetçik, bütün yokluğa rağmen yüreğindeki cesaret ve inançla kanının son damlasına kadar mücadele etti. 30 Ağustos günü zafer Mehmetçiğin oldu… Ancak Kocatepe'de başlayan mücadele bitmemişti. Atatürk, “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri” diyerek yeni hedefi gösterdi. Kahraman ordu, 9 Eylül günü İzmir'e ulaştı. Kenti işgalden kurtardı, düşmanı denize döktü.

‘MUAZZAM BİR ESER'

Atatürk, Nutuk'ta Büyük Taarruz'u ‘muazzam bir eser' diyerek şöyle anlattı: “Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl düşüncesinin ölümsüz bir âbidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evlâdı, bir ordunun başkomutanı olduğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur.”

O büyük zaferin 96'ncı yıldönümünü bugün onur ve mutlulukla kutluyoruz. “Memleketimizi esir etmek isteyen düşmanları behemehal mağlûp edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır” diye anlatan Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz.

‘İlk hedefiniz Akdeniz' emri meşe ağacının altında yazıldı

Atatürk'ün, Yunan ordusunu Dumlupınar'da 30 Ağustos 1922'de yenilgiye uğratmasının ardından 1 Eylül günü karargah subaylarından Şükrü Ali Bey'e “Garp Cephesi Kumandanlığı” antetli bir kağıda “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” sözleri ile biten tarihî emrini yazdırdı. Mustafa Kemal Paşa, emri Uşak'ın Eşme İlçesi'ne bağlı Takmak Köyü yakınlarında Garp Cephesi Kumandanı İsmet (İnönü), Kurmay Başkanı Asım (General Asım Gündüz) ve karargah subaylarından Şükrü Ali Beyler ile gölgesinde oturduğu bir meşe ağacının altında verdi. Mustafa Kemal Paşa'nın imzaladığı emir sahra telefonları ile hemen birliklere iletilmiş, o devirde “Akdeniz” denen Ege'ye doğru ilerleyen birliklerimiz kaçan Yunan ordusunu imha etmiş ve zafer 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşu ile noktalanmıştı. Habertürk yazarı tarihçi Murat Bardakçı, 2014'te metnin orijinalini yayınladı. Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüd Daire Başkanlığı'ndaki Arapça harflerle yazılı metni Atatürk, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi, Başkumandan M. Kemal” diye imzalamıştı.

SAAT BEŞ OTUZ

(…)

98956 tüfek ve şoför Ahmet'in üç numrolu kamyonetinden yedi buçukluk şnayderlere, on beşlik obüslere kadar, bütün aletleriyle ve vatan uğrunda, yani, toprak ve hürriyet için ölebilmek kabiliyetleriyle Birinci ve İkinci Ordu'lar baskına hazırdılar.

Alaca karanlıkta, bir çınar dibinde, beygirinin yanında duran sarkık, siyah bıyıklı süvari kısa çizmeleriyle atladı atına.

Nureddin Eşfak baktı saatına:

– Beş otuz…

Ve başladı topçu ateşiyle ve fecirle birlikte büyük taarruz…

Sonra.

Sonra, düşmanın müstahkem cepheleri düştü.

Bunlar:

Karahisar güneyinde 50 ve doğusunda 20-30 kilometredeydiler.

Sonra.

Sonra, düşman ordusu kuvâyi külliyesini ihata ettik Aslıhanlar civarında 30 Ağustosa kadar.

Sonra.

Sonra, 30 Ağustosta düşman kuvâyi külliyesi imha ve esir olundu.

Nazım Hikmet

Kuvayi Milliye Destanı